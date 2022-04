Der Vorstand von JPMorgan machte jedoch deutlich, dass er keine Rezession vorhersage. Die Auswirkungen der hohen Inflation, des Ukraine-Kriegs, der Corona-Pandemie sowie die Maßnahmen der Fed würden diese lediglich wahrscheinlicher machen. "Das sind sehr starke Kräfte, und diese Dinge werden irgendwann aufeinandertreffen, wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr. Und niemand weiß wirklich, was dabei herauskommen wird, also sage ich keine Rezession voraus. Aber wissen Sie, ist es möglich? Auf jeden Fall", so Dimon gegenüber CNBC.

Zwar werde das Wirtschaftswachstum laut Jamie Dimon mindestens bis zum zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres anhalten, doch die Inflation und die Umkehrung der Anleihekaufpolitik der Fed könnten diesen Trend stoppen. "Das haben Sie noch nie gesehen. Ich weise lediglich darauf hin, dass dies Gewitterwolken am Horizont sind, die sich vielleicht verziehen, vielleicht aber auch nicht", so der der JPMorgan-Chef.

Die US-Notenbank könnte mit ihrer Inflationsbekämpfung die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen, so Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender von JPMorgan Chase, in einem CNBC-Bericht. Seine Argumente:

