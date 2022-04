Gesundheit – die Top-Picks fürs Depot

In den letzten zwei Jahren hat die Welt eine globale Pandemie erlebt. Wir begannen, Masken zu tragen, erlebten Lockdowns und gewöhnten uns an Corona-Schnelltests. Vor allem aber wurde uns die Bedeutung von gesundheitlichen Problemen und deren Auswirkungen auf unser Leben bewusst.

Der Weltgesundheitstag ist ein Tag, an dem das Bewusstsein für globale Gesundheitsprobleme geschärft und entsprechendes Handeln gefördert werden soll. Die Ursprünge dieses Tages gehen auf das Jahr 1948 zurück, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre erste Weltgesundheitsversammlung abhielt und beschloss, den Weltgesundheitstag jährlich am 7. April zu begehen.