"Ich habe in Twitter investiert, weil ich an das Potenzial des Unternehmens glaube, eine Plattform für die freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein, und weil ich glaube, dass die freie Meinungsäußerung ein gesellschaftliches Erfordernis für eine funktionierende Demokratie ist", zitiert CNBC Musk aus einem Brief an den Twitter-Aufsichtsratsvorsitzenden Bret Taylor, der der US-Börsenaufsicht SEC vorliegt.

"Seit meiner Investition ist mir jedoch klar geworden, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form weder florieren noch diesem gesellschaftlichen Imperativ dienen wird. Twitter muss in ein privates Unternehmen umgewandelt werden. Daher biete ich an, 100 Prozent von Twitter für 54,20 US-Dollar pro Aktie in bar zu kaufen. Das ist ein Aufschlag von 54 Prozent gegenüber dem Tag, bevor ich in Twitter investiert habe, und ein Aufschlag von 38 Prozent gegenüber dem Tag, bevor meine Investition öffentlich bekannt gegeben wurde. Mein Angebot ist mein bestes und letztes Angebot, und wenn es nicht angenommen wird, müsste ich meine Position als Aktionär überdenken. Twitter hat ein außergewöhnliches Potenzial. Ich werde es freisetzen."

Twitter-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um zwölf Prozent. Die Titel notierten am Mittwoch bei 45,85 US-Dollar. Twitter hat volatile Handelstage hinter sich. Seit Jahresbeginn haben die Aktien sechs Prozent zugelegt. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von 18 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion