Bisher hat sich die Europäische Zentralbank EZB nicht festlegen wollen, ob und wann sie die Zinsen anheben möchte. Sie hat lediglich angekündigt in einem ersten Schritt ab dem Sommer ihre milliardenschweren Anleihekäufe zurückzufahren.



"Der anhaltende Teuerungsschub bringt die Währungshüter zusehends in Bedrängnis, die Normalisierung der Geldpolitik energischer voranzutreiben als bislang avisiert", meint DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter. "Geht es nach Einschätzung der Marktakteure sollte die EZB die Leitzinswende im Sommer vollziehen."



Unterdessen ist die US-amerikanische Notenbank Fed schon vorgeprescht und plant in diesem Jahr bis zu sieben Zinserhöhungen. Von einigen EZB-Mitgliedern wie Deutschland und den Niederlanden kamen zuletzt Signale, dass im Euroraum die Zinsen noch in diesem Jahr steigen könnten.



Auch manche Experten mahnen zur Eile. "Die Inflationsraten sind weiter gestiegen und in China sind gleich mehrere wirtschaftlich wichtige Regionen von großflächigen Lockdowns betroffen. Die März-Projektionen der EZB wirken vor diesem Hintergrund wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten", schreibt DZ-Bank-Devisenexpertin Sonja Marten. "Bis die neuen Projektionen kommen, dauert es aber noch weitere sechs Wochen und so wird sich die EZB heute schwertun, eine aggressivere Gangart an den Tag zu legen. Aus Sicht des Marktes ist eine Enttäuschung damit fast vorprogrammiert, denn hier laufen die Spekulationen heiß, dass die EZB bereits im Juli eine erste Anhebung des Einlagesatzes vornehmen wird. Dafür bedürfte es jedoch einer Anpassung der Forward Guidance und ob sich die EZB zu einem solchen Schritt bereits heute hinreißen lassen wird, bezweifeln wir", lautet das Fazit der Expertin.



Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion