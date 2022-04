Morgan Stanley Q1 Earnings Crush Consensus on EPS, Revenue

(PLX AI) – Morgan Stanley Q1 revenue USD 14,801 million vs. estimate USD 14,300 million.Q1 net income USD 3,666 million vs. estimate USD 3,070 millionQ1 EPS USD 2.02 vs. estimate USD 1.71CEO said Wealth Management’s margin proved resilient and the …

