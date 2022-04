(PLX AI) – Goldman Sachs Q1 EPS USD 10.76 vs. estimate USD 8.95.Q1 revenue USD 12,930 million vs. estimate USD 11,800 millionQ1 net income USD 3,940 million vs. estimate USD 3,150 millionAnnualized return on average common shareholders’ equity (ROE) …

Goldman Sachs Q1 Revenue, EPS Much Better Than Expected

