Wells Fargo mit Gewinnrückgang

Nichtsdestotrotz bleibt die Lage an den Finanzmärkten wegen der Unwägbarkeiten des Ukraine-Krieges und dem Rückzug mehrerer international tätiger Unternehmen aus Russland angespannt, wobei letzteres Wells Fargo weniger trifft. Das Geldhaus verdiente 3,7 Mrd. US-Dollar und damit fast eine Milliarde weniger als noch ein Jahr zuvor. Brisant neben den Quartalszahlen ist die Aussage von CEO Charlie Scharf, er rechnet absehbar wieder mit mehr toxischen Krediten! Sollten Investoren die Aktie fallen lassen, könnte sich durchaus sogar noch eine Trendwende in Form einer SKS-Formation durchsetzen.

Schwierige Lage

Der Bereich zwischen 45,00 und grob 51,95 US-Dollar ist vorläufig als neutral zu bewerten, eine eindeutige Aktivierung der beschriebenen SKS-Formation tritt erst unterhalb von 45,00 US-Dollar in Kraft. Dann müssten sich Investoren auf weitere Abschläge auf 43,27 und darunter den Bereich von rund 41,47 US-Dollar zwingend einstellen. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte sogar Abschlagspotenzial auf 34,00 US-Dollar mit sich bringen. Gelingt es dagegen mindestens über das Niveau der rechten Schulter von 54,00 US-Dollar zuzulegen, wäre in einem bullischen Szenario sogar ein Rücklauf zurück an die aktuellen Jahreshochs von 60,30 US-Dollar denkbar.