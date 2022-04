Heute standen drei Personen im Fokus der Märkte: Putin, Elon Musk - und Christine Lagarde mit ihren Aussagen zur Inflation. Bei Putin hat sich gezeigt, dass nicht nur wir, soondern auch er ein Problem mit Gas und Öl hat. Elon Musk wiederum will Twitter komplett übernehmen, droht bei einer Ablehnung aber gleichzeitig, seine bisher erworbenen Anteile zu verkaufen. Dazu droht ihm nun Ärger von der US-Börsenaufsicht. Und Christine Lagarde hat das vielleicht allergrößte Problem: die Inflation schießt durch die Decke - und alles, was die EZB bereit ist zu tun, ist ein Ende der Anleihekäufe im dritten Quartal (was den Euro nach unten drückte). Im Video Belege, warum so viel an der Inflation hängt..