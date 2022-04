Ask 9,41

DAX – Freundlicher Wochenschluss wird nicht ausreichen

Es ist unverkennbar, dass der übergeordnete Abwärtstrend noch immer intakt ist. Auch der versöhnliche Wochenschluss wird daran kaum etwas ändern können. Die Vorgaben von den Überseemärkten sprechen ebenfalls dafür, dass der Auftakt in die Nachosterwoche zumindest verhalten, wenn nicht schwächer verlaufen dürfte. Somit kommt dem Bereich um 14.000 Punkte weiterhin eine wichtige Rolle zu. Sollte diese runde Marke, die keine Unterstützung im klassischen Sinne darstellt, unterschritten werden, wird die alte Unterstützungszone erneut angelaufen werden. Der einzige Hoffnungsschimmer für den deutschen Markt liegt derzeit bei den Indikatoren. Diese haben Kaufsignale generiert bzw. stehen, wie im Fall des MACD-Indikators, vor einem solchen. Ob dies allerdings ausreicht, um einen weiteren Rückgang zu verhindern und sogar die Abwärtstrendlinie zu überwinden, ist aktuell offen. Immerhin spricht die Statistik für eine Anstiegsbewegung bis zum Sommer. Diese kann derzeit aber nur erfolgen, wenn sich die geopolitische Lage entspannt.

Dow Jones – führt den Abwärtstrend über der Trendlinie fort

Die Lage konnte Mitte März nicht besser aussehen. Der Dow Jones hat den ohnehin nur schwachen Abwärtstrend dynamisch nach oben verlassen und schickte sich an, wieder an den alten Höhenflug anzuknüpfen. Wenige Tage nach dem Ausbruch begann der Index dann aber eine neue Abwärtsbewegung, die sich, wie jetzt zu sehen ist, oberhalb der alten Trendlinie etabliert hat. Da die Indikatoren im neutralen Bereich verlaufen, ist von dieser Seite her keine Unterstützung zu erwarten. Die Donnerstagskerze lässt für den Wochenauftakt nicht unbedingt eine Änderung des aktuellen Trends erwarten.

Gold – spielt jetzt die Inflationskarte

Seit Jahren warnen Experten vor einer drohenden Inflation. Die meisten davon wurden von anderen ausgelacht oder zumindest als „zu früh unterwegs“ abgetan. Inzwischen zeigen die monatlichen Daten, dass eine nicht unerhebliche Inflationsrate, getrieben u.a. durch Energiepreise, längst angekommen ist. Diese wird sich sehr bald in den Geldbeuteln der Bürger bemerkbar machen oder hat dies schon getan. In solchen Phasen ist vor allem das Gold ein Gradmesser für die Erwartungshaltung, dass sich die Inflation ausweitet oder zumindest anhält. Entsprechend steigt das Edelmetall erneut über die Widerstandszone und hat nun keinen weiten Weg mehr bis zur runden Marke von 2.000 USD. Die alten Tops dürften somit ebenfalls nicht mehr unerreichbar sein.