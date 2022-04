Dabei sind die Zuordnungen nicht immer ganz eindeutig. Der Bitcoin etwa, Pionier und Platzhirsch, kann als Währung parallel zu Euro und Dollar genutzt werden. Er erfüllt keinen Zweck, außer genau diesem. Eine klassische Währung also. Oder doch eher ein sicherer Hafen wie Gold? Ein Inflationsschutz? Möglich, denn seine Anzahl ist begrenzt, neue zu schaffen irgendwann nicht mehr möglich. Wer dann noch Bitcoin kaufen möchte, muss sie jemand anderem abkaufen. Das treibt den Preis und könnte Wert sichern. Ein Edelmetall also? In jedem Fall sollte der Bitcoin so behandelt werden, denn er trägt keine Zinsen, ist zu nichts zu gebrauchen und bezieht seinen Wert nur aus seiner Anziehungskraft auf Menschen.

Eine ganz andere Geschichte ist über viele andere Kryptowährungen zu erzählen. Sie sind zwar Währungen, aber ausdrücklich zum Bezahlen innerhalb ihres eigenen Universums geschaffen. Eigentlich also nur Verrechnungseinheiten für Leistungen, die auf einer Blockchain angeboten und nachgefragt werden. Ihr Wert hängt deshalb ab vom Erfolg des zugrundeliegenden Projekts. Kann etwa eine Blockchain durch Transaktionsgeschwindigkeit und Preis überzeugen, wird sie von vielen genutzt werden. Das treibt die Nachfrage nach der hauseigenen Währung und deren Halter profitieren. Letztlich ist in der Analyse aber nicht auf die Währung zu achten, sondern auf deren Basis. Im Prinzip handelt es sich um kleine Tech-Unternehmen – und so sollten Anleger auch herangehen.