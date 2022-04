Nachdem der Platin-Future im Frühjahr über seinen mittelfristigen Abwärtstrend um 1.025 US-Dollar zur Oberseite ausgebrochen war, folgte nur wenig später ein Verlaufshoch um 1.177 US-Dollar und kurzzeitig sogar über der markanten Hürde von 1.146 Dollar. Seit Anfang März konsolidiert der Wert jedoch talwärts und begab sich wie erwartet in den Bereich seiner einstigen Abwärtstrendlinie. Trotz der kurzzeitigen Unterschreitung des Trends aufgrund des Hintergrundrauschens scheint sich doch noch in den letzten Wochen um 950/960 US-Dollar einen Boden durchzusetzen. Nun sollte man entsprechende Signale nicht verpassen, wie beispielsweise ein erhöhtes Handelsvolumen im aktuellen Kursbereich.

RSI & MACD beobachten!

Die nächsten Tage dürften spannend werden, eine engmaschige Beobachtung scheint jetzt angebracht zu sein. Ein Blick auf die Indikatoren/Oszillator gibt Hoffnung auf einen Bodenbildungsprozess, der sich zumindest in einem kleineren Umfang bereits durchgesetzt haben könnte. Im aktuellen Fokus stehen gleich zwei entscheidende Kursmarken, zum einen wäre dies der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1.011 Zählern, darüber das Niveau bei rund 1.040 US-Dollar. Sollte Letzteres erfolgreich überwunden werden, würde der anfängliche Bodenbildungsprozesse langsam in ein reguläres Kaufsignal mit Zielen bei 1.081 und 1.177 US-Dollar übergehen. Aber erst darüber sollten sich langfristig orientierte Investoren dem bullischen Szenario anschließen und den Platin-Future in Bereiche um 1.275 US-Dollar vorantreiben.