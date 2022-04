Noch Ende März markierte der Kurs von Silber frische Jahrestiefs, konnte sich aber in den letzten Wochen deutlich erholen und einen seit März laufenden Abwärtstrend dynamisch überwinden. Übergeordnet befindet sich der Silberpreis weiterhin in einer Seitwärtsrange. Mit einem Inline-Optionsschein lässt sich eine potenzielle Seitwärtsbewegung handeln.

Nachdem Silber bei 26,94 US-Dollar Anfang März seinen vorläufigen Höhepunkt nach einer deutlichen Kursrallye erreicht hatte, setzte eine Konsolidierung ein und führte das Edelmetall temporär in den Bereich von 23,97 US-Dollar abwärts. Der im März etablierte, kurzfristige Abwärtstrend konnte aber nur wenige Tage später überwunden werden und brachte Kursgewinne bis ca. 26,00 US-Dollar und damit die einstige Hürde aus dem zurückliegenden Jahr hervor. Sollte diese Marke nun überschritten werden, so könnte dies kurzfristig zu einem weiteren Anstieg führen. Übergeordnet befindet sich der Silberpreis aber bereits seit Mitte 2020 in einer breiten Seitwärtsrange, welche zwischen 21,40 US-Dollar und 30,00 USD verläuft.