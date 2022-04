Tocvan schafft es in die Top-10 der besten Gold-Bohrergebnisse in Kanada

Die obige Grafik zeigt eindrucksvoll, wie gut die letzte Woche veröffentlichten Bohrergebnisse von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64; Börsenwert: $28 Mio.) sind, und zwar im Vergleich mit Gold-Bohrergebnissen von anderen Unternehmen letzter Woche. Das Besondere bei Tocvans Ergebnissen war, dass der lange Bohrabschnitt mit 116,9 m fast direkt an der Erdoberfläche beginnt, also ideal für einen Tagebau. Allerdings konnte dieses Bohrloch zusätzlich mit hochgradigen Abschnitte über beachtliche Längen begeistern:

116,9 m @ 1,2 g/t Gold und 7 g/t Silber (nach nur 20 m Bohrkernlänge)

48,1 m @ 2,8 g/t Gold und 9 g/t Silber (nach nur 56 m Bohrkernlänge)

10,2 m @ 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

4,2 m @ 28,3 g/t Gold und 49 g/t Silber

Die folgende Grafik zeigt, dass Tocvan letzte Woche das achtbeste Bohrergebnis im gesamten Goldmarkt Kanadas erzielte, und zwar in Hinsicht auf Gehalt x Länge (116,9 m @ 1,2 g/t Gold = 140):



Riesen-Kurspotential für Tocvan, da die Marktkapitalisierung der Anderen schon 28-mal höher ist: Tocvan ist mit einem aktuellen Börsenwert von $28 Mio. das zweitgünstigste Unternehmen in den Top-10 der besten Gold-Bohrergebnisse. Die 9 anderen Untenrhmen auf der Liste haben einen Börsenwert von durchschnittlich $792 Mio. (Arizona Metals Corp.: $720 Mio.; Osisko Mining Inc.: $1,6 Mrd.; New Found Gold Corp.: $1.5 Mrd.; Zeb Nickel Corp.: $16 Mio.; Prime Mining Corp.: $432 Mio.; AbraSilver Resource Corp.: $221 Mio.; Osisko Development Corp.: $615 Mio.; Amex Exploration Inc.: $301 Mio.; SilverCrest Metals Inc.: $1,8 Mrd.).

Über die beachtlichen Bohrergebnisse von Tocvan veröffentlichte Jay Currie von MotherlodeTV gestern einen lesenswerten Artikel, der untenstehend frei ins Deutsche übersetzt wurde:

Großartige Funde in Mexiko

Von Jay Currie / MotherlodeTV.net (18. April 2022)

Wenn man ein großes, aussichtsreiches Grundstück besitzt, muss man die besten und kosteneffizientesten Mittel einsetzen, um das zu finden, was man sich als Lagerstätte erhofft. Tocvan Ventures arbeitet seit etwas mehr als zwei Jahren an seinem Pilar-Grundstück in Mexiko.

Das Unternehmen hatte einen gewissen Vorsprung, da auf dem Grundstück bereits einige Arbeiten, einschließlich 17.700 m Bohrungen, abgeschlossen worden waren, aber Tocvan hatte noch eine Menge grundlegender Explorationsarbeiten zu erledigen. Sorgfältige Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Messungen zeigten drei mineralisierte Zonen auf: Main, North Hill und 4-Trench.

Mit diesen Vorarbeiten in der Hand mobilisierte Tocvan Reverse-Circulation-Bohrer, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Lagerstätte tatsächlich aussieht. CEO Brodie Sutherland erklärte: "RC-Bohrungen sind kostengünstig und schnell. Sie funktionieren in Mexiko gut. Aber sie hinterlassen einige Fragezeichen, was die Struktur und die Geologie angeht."

Beim Reverse-Circulation-Bohren werden Säcke mit Gesteinsbruchstücken produziert. Jeder Beutel steht für eine kurze Strecke, die der Bohrer zurückgelegt hat, und durch die Untersuchung dieser Gesteinsbruchstücke erhält man eine Vorstellung vom möglichen Gehalt der Lagerstätte und ein Gefühl dafür, wie weit die Mineralisiation in die Tiefe reicht. Für Reconnaissance-Bohrungen, wie ich sie bezeichnen würde, ist diese Methode hervorragend geeignet. Nicht so gut, wenn man die Struktur verstehen will.

In einer Pressemitteilung vom 30. März 2022, in der die ersten Ergebnisse der Kernbohrungen gemeldet wurden, erklärte Sutherland: "Die Kernbohrungen zeigen weiterhin die Kontinuität und Stärke der Oxid-Gold-Silber-Mineralisation bei Pilar. Die Durchschneidung einer weiteren breiten niedriggradigen Zone mit einem hochgradigen Kern ist äußerst ermutigend, da wir unser Verständnis der Main Zone weiter verbessern wollen..."

"Eine Kernbohrung gibt einen Hinweis darauf, wie die Mineralisation beherbergt ist", sagte Sutherland. "Die ursprünglichen Kernbohrungen auf dem Grundstück waren nicht sehr erfolgreich. Zwölf Jahre später gab es jedoch Fortschritte bei der Gewinnung von Bohrkernen."

"Bei Kernbohrungen lernt man wirklich eine Menge", sagte Sutherland. "Man kann tatsächlich sehen, in was der mineralisierte Körper eingebettet ist. Handelt es sich um Adern oder einen großen Brekzienkörper? Anhand des Kerns kann ein Ressourcenmodell erstellt werden."

"Wir haben eine ausgezeichnete Kernausbeute/gewinnung ("core recovery")", sagte Sutherland. "Mit jedem guten Satz erweitern wir die Lagerstätte".

"Wir haben einige der RC-Bohrungen, die gute Gehalte geliefert hatten, mit Zwillings-Kernbohrungen ergänzt, um diese Zonen besser zu verstehen", sagte Sutherland. "Wir sehen gute Gehalte in den bisher veröffentlichten Bohrkernen und haben mehrere Bohrungen im Trend, deren Ergebnisse noch ausstehen."

"Die Kernbohrungen liefern gute und sehr nützliche Ergebnisse", sagte Sutherland. "Sie bestätigen die Ergebnisse der RC-Bohrungen, liefern aber auch neue Informationen. Wir führen Infill-Bohrungen entlang des Streichens durch und arbeiten daran, die Struktur der Lagerstätte und des Wirtsgesteins herauszufinden."

"Wir werden in den nächsten Monaten bis Mitte Mai weitere Veröffentlichungen vornehmen", sagte Sutherland.

Am 14. April gab Tocvan die Ergebnisse eines Kernbohrlochs bekannt, das ein Zwilling eines früheren Reverse-Circulation-Bohrloch ist. "JES-22-59 ergab 116,9 m mit 1,2 g/t Gold und 7 g/t Silber , einschließlich beeindruckender 48,1 m mit 2,8 g/t Gold und 9 g/t Silber. Eine hochgradige Gold-Silber-Mineralisation wurde neben einer stark verworfenen ("heavily faulted") und alterierten Zone festgestellt, die 10,2 m mit 12 g/t Gold und 23 g/t Silber ergab, einschließlich 4,2 m mit 28,3 g/t Gold und 49 g/t Silber."

Abbildung 1. Bohrkern von JES-22-59, der 116,9 m mit 1,2 g/t Gold und 7 g/t Silber erzielte.



In der Pressemitteilung erklärt Sutherland: "Erneut haben Kernbohrungen den signifikanten Gehalt und die Verteilung der Gold-Silber-Mineralisisation bei Pilar bestätigt", kommentierte Brodie Sutherland, CEO. "Dies bestätigt erneut die Stärke des erdoberflächennahen mineralisierten Systems bei Pilar, insbesondere im Hinblick auf die signifikant hochgradige Mineralisation in der Nähe der Kontrollstrukturen."

Da dieses Bohrloch ein Zwilling von einem RC-Bohrloch ist, waren die Ergebnisse nicht völlig unerwartet. Es ist jedoch immer positiv, Ergebnisse mit mehr als 10 g/t Gold über einen längeren Bohrabschnitt zu sehen. Das Bohrloch schaffte es in die wöchentliche Top-10-Liste der Goldabschnitte und lag mit nur 20 m Bohrlochtiefe am nächsten zur Erdoberfläche. Weitere Ergebnisse im Trend werden erwartet, die im Erfolgsfall einen großen Einfluss auf zukünftige Ressourcenschätzungen haben werden.

Abbildung 2. Wöchentliche Top-10-Goldbohrergebnisse. Tocvan meldete eines der längsten und erdoberflächennächsten Bohrlöcher.



Die Bohrungen in Mexiko werden Ende Juni abgeschlossen sein. "Bei 50 Grad Celsius kann man nicht wirklich sicher bohren", sagte Sutherland. "Wir werden unsere Ergebnisse analysieren, das gewonnene Material metallurgisch aufbereiten und den Bohrplan für die nächste Saison erstellen. Nach der Sommersaison wollen wir im September wieder loslegen."

"Darüber hinaus werden wir auch Planungs- und Vorarbeiten auf unserem El Picacho Gold-Silber-Grundstück innerhalb des orogenen Caborca-Goldgürtels durchführen", sagte Sutherland. "Wir glauben, dass es das Potential hat, größer zu sein als Pilar."

Frei übersetzt aus dem Englischen / Quelle: https://motherlodetv.net/index.php/2022/04/17/tocvan-ventures-diamond- ...

Tocvan-Aktie: Starker Kursanstieg im Gange



Goldpreis: Neuer Angriff auf die $2000er Marke



Pilar: Inmitten großer Goldminenprojekte im Süden von Sonora



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La-Colorada-Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenwert: $818 Mio. CAD) und die Santana-Goldmine von Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $321 Mio. CAD).



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 32.234.772



Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,87 CAD (18.04.2022)

Marktkapitalisierung: $28 Mio. CAD



Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,612 EUR (14.04.2022)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

