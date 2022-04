DAX pendelt um 14.100 Punkte

Unter 14.000 Punkten wäre langfristig ein Rücklauf zum noch offenen Gap bei 13.106 Punkten zu erwarten. Kann der DAX hingegen am Fibonacci-Fächer nach oben abprallen, wäre ein erneuter Angriff der Bullen auf den Widerstand bei 14.500 Punkten zu erwarten. Im Wochenchart befindet sich der DAX weiterhin in der Ichimoku-Wolke, könnte hier aber in den kommenden Handelstagen entweder nach unten oder zur Seite ausbrechen. In beiden Fällen würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden und sich die Lage für den DAX weiter eintrüben.

Aktuelle Lage