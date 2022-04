Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

An der Wall Street wurde gestern gehandelt, allerdings mit angezogener Handbremse. Die Indizes bewegten sich nur marginal, die Umsätze waren niedrig, die Volatilität kam weiter zurück. Der DOW JONES gab 0,1% nach, der S&P500 blieb nahezu unverändert, der NASDAQ100 legte 0,1% zu und der NASDAQ Composite in dem hauptsächlich die Technologietitel der zweiten Reihe versammelt sind, gab um 0,1% ab. Ergo: Big Tech schlägt sich etwas besser als der Durchschnitt aus dem Technologiebereich.Das DAX startet nach dem langen Osterwochenende etwas schwächer in den frühen Handel. Der Belastungsfaktor Ukraine Krieg gewinnt wieder an Gewicht, weil die Donbass Offensive begonnen hat. Je nach Verlauf, dürfte das in den nächsten Tagen die Börsen-Tendenz mitbestimmen. Präsident Selenskyj wird nicht müde zu betonen, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht verhandelbar ist. Bleibt es dabei, steigert das die Wahrscheinlichkeit eines langen Konfliktes in der Region.