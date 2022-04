Die Fed glaubt, dass sie über die Anhebung der Zinsen und die Reduzierung ihrer Bilanz die Inflation nach unten bringen kann, ohne dass die US-Wirtschaft in die Rezession rutscht und die stark überschuldeten US-Firmen und US-Konsumenten aus "der Kurve fliegen". Das zeigen die Aussagen von Jim Bullard, der die Zinsen auf 3,5% anheben will und sogar die Möglichkeit ins Spiel bringt, dass die Fed die Zinsen auf einer Sitzung die Zinsen um 0,75% anheben wird. Bullard und die Fed fürchten zurecht den Kontrollverlust, wenn sie nicht scharf gegen die Inflation vorgehen - anders als die EZB, der vor allem die billige Refinanzierung der Staaten der Eurozone wichtig ist. Das Resultat wird dasselbe sein: die Wirtschaft wird schon aufgrund der Inflation in die Rezession rutschen..