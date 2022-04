Was ist die Rentenlücke?

Die Rentenlücke ist die Differenz zwischen der voraussichtlichen Nettorente (siehe Rentenbescheid) und des Finanzbedarfs einer Person. Sie werden Ihre Rentenlücke im Voraus nie exakt berechnen können – dafür sorgen die folgenden Faktoren:

Inflation

Steuern

langfristige Zinsentwicklung

deine Lebenserwartung

Lohnentwicklung

Allerdings können Sie Ihre Rentenlücke schätzen und Ihre Finanzplanung danach ausrichten.

Wie viel Geld benötigen Sie im Alter?

Ein Blick auf aktuelle Studien zeigt, dass Rentner im Durchschnitt zwischen 70 – 80 Prozent ihres letzten Nettoeinkommens brauchen. Bei einem Nettoeinkommen von 2.800 Euro wären das 2.240 Euro. Einige Ausgaben fallen im Ruhestand weg: etwa Fahrtkosten zur Arbeit, Arbeitskleidung, manche Versicherungen (etwa gegen Berufsunfähigkeit) aber auch Kosten für den Unterhalt der Kinder.

Andere Ausgaben kommen hingegen hinzu: im Alter haben Sie mehr Zeit für Hobbys oder Reisen, die vorher zeitlich nicht möglich waren. Falls Sie ein Eigenheim besitzen, fallen auch hier laufende Kosten an („Investitionsrücklage“).

Stell Sie sich vor der Finanzplanung folgende Fragen:

Wo möchte ich im Alter leben? Was möchte ich in meiner Rentenzeit erleben? Will ich sogar vor dem offiziellen Renteneintrittsalter in Rente gehen? Gibt es gesundheitliche Risiken, die ich berücksichtigen sollte? Was passiert im Pflegefall? Reichen 70 – 80 Prozent meines letzten Nettoeinkommens, um diesen Finanzbedarf zu decken?

80 Prozent des letzten Nettoeinkommens zur Verfügung zu haben ist nicht garantiert. Insbesondere in Anbetracht des stetig fallenden Rentenniveaus sollten Sie mit deutlichen Abschlägen rechnen.

Im Durchschnitt erhalten Bundesbürger aktuell ca. 46 Prozent ihres letzten Nettoeinkommens als Rente.

So ermitteln Sie Ihre Rentenlücke

Wie groß ist Ihre Rentenlücke? Es gibt verschiedene Wege das herauszufinden. Zum einen erhalten Sie mit der jährlichen Renteninformation einen detaillierten Überblick über den bisherigen Versicherungsverlauf und ein erstes Indiz für den zukünftigen Finanzbedarf.

Zusätzlich bietet der deutsche Fondsverband (BVI) einen praktischen Rechner auf ihrer Website an, mit dem Sie Ihre Rentenlücke ermitteln können. Der Vorteil an dem Rechner ist, dass Sie Ihre Angaben individuell an Ihre Lebenssituation und Finanzplanung ausrichten können.