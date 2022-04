Das US-Analysehaus Bernstein Research senkt das Kursziel für Hellofresh von 39 auf 32 Euro. Die Bernstein-Analysten ließen die Einstufung des DAX-Titels auf "Underperform", so die Nachrichtenagentur dpa-AFX.



Das Hauptproblem sei die sinkende Nachfrage, geht aus den Begründungen der Analysten hervor. Hoher Druck auf die operative Marge des Kochboxen-Lieferanten dürfte im ersten und zweiten Quartal erkennbar werden, schrieb Analyst William Woods am heutigen Dienstag.



Das Unternehmen stecke viel Geld in die Werbung für neue Kunden und in neue Produktionseinrichtungen. Aber gleichzeitig gehe die Nachfrage zurück, da die Gastronomie nicht mehr von den strengen Corona-Maßnahmen eingeschränkt sei.



Dagegen sehen acht von elf Analysehäuser positive Kursziele. Zwei bleiben bei einer neutralen Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 74,28 Euro.

Laut wallstreet online liegt die Aktie von Hellofresh bei 37,48 Euro (Stand 19.04.2022, 13:52 Uhr). Zum Jahresbeginn hatte sie einen Wert von 68,04 Euro.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion