Das sogenannte "Osterpaket" hat es in sich: Zusätzliche Flächen für Solaranlgen und Windräder, neue Anreize zum Ausbau und vereinfachte Planverfahren sollen geschaffen werden. Darüber hinaus sollen erneuerbare Energien künftig auch als sicherheitsrelevant eingestuft werden.

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sagte bei der Vorstellung seines über 500 Seiten langen Gesetzesentwurfs: "Wir verdreifachen die Geschwindigkeit beim Erneuerbaren Ausbau - zu Wasser, zu Land und auf dem Dach. Die erneuerbaren Energien liegen künftig im öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Das ist entscheidend, um das Tempo zu erhöhen."

Für Anleger rücken jetzt Unternehmen in den Vordergund, die diese Energiewende im Eiltempo möglich machen sollen. Warburg Research hat sechs Nebenwerte herausgefischt, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette von den anstehenden Investitionen profitieren dürften.

Das sagen die Warburg-Analysten:



7C Solarparken, Kursziel 5,40 Euro: "Mit rund 90 Prozent der in Deutschland installierten Betriebsleistung gehört 7C Solarparken zu den Hauptprofiteuren des deutschen EEG-Konzepts. Für Investoren, die einen stabilen, risikobewussten und gut positionierten Nischenplayer auf dem deutschen Photovoltaik-Markt suchen, ist 7C Solarparken ein passendes Investment in die deutsche Erneuerbare-Energien-Branche." - Jan Bauer, Warburg Research-Analyst.



Encavis, Kursziel 28,40 Euro: "Im ersten Quartal 2022 schloss Encavis mehrere Parks an das Netz an und erhöhte damit die eigene Betriebskapazität des Portfolios auf zwei Gigawatt. Weitere Anlagen befinden sich im Bau. Angesichts der mit Projektentwicklern vereinbarten Pipeline erwarten wir im Laufe des Jahres die Ankündigung weiterer Akquisitionen." - Jan Bauer, Warburg Research-Analyst.



SFC-Energy, Kursziel 34 Euro: "Es wird erwartet, dass SFC stark von der Entwicklung hin zu grünen Energien profitieren wird und insbesondere von der Ablösung fossiler Brennstoffe in vielen Anwendungen profitieren. Zwar besteht ein gewisses Supply-Chain-Risiko, aber erhöhte Lagerbestände mindern das

Risiko von Lieferengpässen, und höhere Verkaufspreise verringern den Margendruck und unterstützen das erwartete Wachstum." - Malte Schaumann, Warburg Research-Analyst.



Weitere Aktien, die Warburg auf seiner Erneuerbaren-Liste mit Kaufempfehlung gesetzt hat:



Unternehmen Kursziel Clearvise 3,70 Euro Energiekontor 116 Euro Pacifico Renewables 54 Euro

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion