Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt Sartorius in einem äußerst positiven Licht, seit 2019 verachtfachte sich der Wert auf ein Rekordniveau von 834,00 Euro bis September 2021. Dann allerdings begangen der unausweichliche Abstieg und damit eine gesunde Konsolidierung in dem Wertpapier. Zwar konnte der Bereich um die Unterstützung aus Sommer 2020 um 310,00 Euro für eine temporäre Stabilisierung sorgen, allerdings wird auch diese Marke zu Beginn der aktuellen Handelswoche erneut einem Test unterzogen und könnte noch gebrochen werden. Angesichts der laufenden Abschläge an den Märkten sollten sich Investoren nach der gescheiterten Trendwende auf frische Tiefs einstellen, die wiederum für ein Investment herhalten könnten.

SKS-Formation gescheitert

Um von der Möglichkeit von weiteren Abschlägen in der Sartorius-Aktie zu profitieren, sollte zunächst ein Bruch der Unterstützung von 301,50 Euro abgewartet werden. Nur in diesen Fall dürfte sich eine sukzessive Fortsetzung des Abwärtstrends zunächst an 272,00 und darunter in den Bereich von 231,00 Euro fortsetzen und entsprechende Positionen hierauf erlauben einzugehen. Denkbar wäre der Einsatz beispielshalber des Faktor Zertifikates Short auf Sartorius WKN VX00RL mit einem fest eingebauten Hebel von 3,0. Noch allerdings wurde eine derartige Signallage nicht ausgelöst, ein Anstieg mindestens über 368,00 Euro könnte zuvor durchaus noch einmal Aufwärtspotenzial an rund 400,00 und darüber 423,00 Euro freisetzen.