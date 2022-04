Hoher Grad an Unsicherheit an den Märkten

Angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage dürfte die Unsicherheit an den deutschen Aktienbörsen auch in der aktuellen Woche anhalten. Unverändert belastet der Krieg gegen die Ukraine die Märkte, und in Hinblick auf zur Debatte stehende zusätzliche Sanktionen gegen Russland könnte sich die Stimmung weiter eintrüben. Sollten etwa ein Öl- oder Gasembargo umgesetzt werden, dürfte dies noch gravierendere Folgen für die Konjunktur haben, als derzeit an den Aktienmärkten eingepreist.

Daneben bestehen auch die Belastungsfaktoren Inflation und Geldpolitik unverändert fort. Während in den USA die Zinswende bereits eingeläutet wurde und hier eher in Hinblick auf Umfang und Geschwindigkeit Platz für Spekulationen bleibt, hatte sich die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche noch bedeckt gehalten. Der Leitzins blieb unverändert, allerdings bekräftigten die Zentralbanker, auf ein Ende der extrem lockeren Geldpolitik zuzusteuern. Damit müssen sich die Marktteilnehmer auf eine geldpolitische Wende einstellen, ohne aber Konkreteres über Zeitplan und Umfang zu wissen. Dies dürfte die Nervosität an den Börsen anhalten lassen.