Die letzten markanten Höhepunkte wurden bei Siltronic im März 2018 bei 160,55 Euro markieren, nur zwei Jahre später waren Verluste auf 46,55 Euro zu verzeichnen. Nach dem Corona-Crash konnte das Papier bis Anfang letzten Jahres schließlich wieder in den Bereich von 146,90 Euro zulegen, dieser Vorstoß entpuppte sich aber nur wenig später als Fehlsignal. Denn im März dieses Jahres brachen die Notierungen erneut auf 85,90 Euro ein, wo seitdem ein volatiler Bodenbildungsprozess eingeleitet wurde. Um eine kleinere Trendwende abzuschließen, bedarf es jedoch eines Sprungs zurück in den dreistelligen Kursbereich.

100 EUR im Fokus

Solange nicht mindestens 100,00 Euro per Wochenschlusskurs überwunden werden, bleibt die Aktie weiter anfällig für Abschläge, diese könnten sogar auf 69,00 Euro abwärts reichen, darunter müssten die Märztiefs aus 2020 bei 46,55 Euro in der Sitronic-Aktie zwingend aushelfen. Setzen sich Bullen durch und treiben die Notierungen über 100,00 Euro voran, könnten anschließend Zugewinne an 109,55 und darüber in den Bereich des EMA 50 auf Wochenbasis um 118,07 Euro etabliert werden. So viel zur vorläufigen Einschätzung, noch sind aber keine handelbaren Signale zustande gekommen.