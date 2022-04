So stieß man mit Bohrung FDC001 auf hohe 0,77% Kupfer über die gewaltige Strecke von 349 Metern, wobei in einer angereicherten Sulfidzone von 123 Metern Mächtigkeit 1,42% Kupfer gemessen wurden – gefolgt von 226 Metern mit 0,42% Kupfer in der darunter liegenden, primären Sulfidzone.

Auch Bohrloch FDC002 kann sich mehr als nur sehen lassen und wies 378,55 Meter mit 0,50% Kupfer auf, davon 130,7 Meter mit 0,90% Kupfer in der Anreicherungszone gefolgt von 247,85 Metern mit 0,30% Kupfer in der tieferen, primären Sulfidzone.

Steve Stakiw, frisch gebackener CEO von Element 29 ist auf jeden Fall „sehr ermutigt“, da diese Gehalte auch in diesen ersten zwei Bohrlöchern, mit denen historische Bohrungen „gespiegelt“ wurden, schon sehr den Gehalten aus der Vergangenheit ähneln. Zudem finden sich die Vererzungszonen, so der Unternehmenslenker, an sehr ähnlichen Positionen im Bohrverlauf wieder, wie in den historischen Daten. Hinzu komme, so Stakiw weiter, dass die primäre Vererzung sich über die Grenzen der historischen Bohrungen hinaus in die Tiefe erstreckt. Das steigert natürlich das Explorationspotenzial der primären Mineralisierung noch einmal!

Fazit: Element 29 hat bei der Erreichung des Ziels, das für das laufende Bohrprogramm ausgerufen wurde, gleich einen exzellenten Start hingelegt. Denn das Unternehmen will auf Flor de Cobre eine bestehende, historische Ressourcenschätzung bestätigen, die sich auf 57,4 Mio. Tonnen Erz bei durchschnittlich 0,67% Kupfer beläuft und in Zusammenhang mit einem supergenen Anreicherungshorizont steht, der sich auf dem Candelaria-Porphyr gebildet hat. Zusätzlich, zielt man auf die primäre Kupfersulfidmineralisierung unterhalb dieses Anreicherungsbereichs ab und testet dort bis in Tiefen von mehr als 500 Metern.

Wenn Element 29 Resources den Erfolg der ersten zwei Bohrungen im weiteren Verlauf der Bohrkampagne wiederholen kann, dürfte die Company sowohl das Ziel einer ersten, modernen Standards entsprechenden Ressourcenschätzung für Flor de Cobre vergleichsweise schnell erreichen, als auch Vererzung nachweisen können, die über die historischen Vorgaben signifikant hinausgeht. Wir sind schon sehr gespannt und erinnern daran, dass das Unternehmen mit dem Elida-Projekt ein zweites Eisen im Feuer hat, auf dem man ebenfalls bereits erfolgreich bohrte.

