Nachdem Netflix massivst von der Corona-Pandemie profitiert und die Anleger das Papier bis Ende 2021 auf ein Rekordhoch von 700,99 US-Dollar vorangetrieben hatten, setzte anschließend eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und drückte die Notierungen bis Mitte März auf ein Verlaufstief von 329,82 US-Dollar abwärts. Nur wenig später versuchte sich der Wert zwar wieder über die Marke von 400,00 US-Dollar abzusetzen, scheiterte mit diesem Versuch, womit aber auch eine Bodenbildung verfehlt wurde. Aktuell notiert der Wert um seine Jahrestiefs herum und könnte bei negativen Quartalszahlen weiter auf der Unterseite durchgereicht werden.

Auf Richtungssuche

Sobald die Quartalszahlen nachbörslich vorliegen, dürfte sich erst eine Richtungsentscheidung bei der Netflix-Aktie festigen. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 329,82 US-Dollar würden demnach weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 290,25 und darunter in den etwas breiteren Unterstützungsbereich um 250,00 US-Dollar drohen. Freudensprünge über 400,00 US-Dollar dürfte allerdings ein gegenläufiges Szenario wahrscheinlich machen, Zugewinne auf 458,48 und darüber in den Bereich von 500,00 US-Dollar würden dann möglich.