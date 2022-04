Die Logistikbranche steht aufgrund der stark gestiegenen Frachtraten im Fokus der Anleger. So wurden für die Hapag-Lloyd-Aktie in der Spitze (Ende März) 366 Euro gezahlt; aktuell gibt’s die Reederei mit der robusten Aktionärsstruktur um die 10 Prozent günstiger für 325 Euro. Die Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung am 25.5.22 eine Dividende von 35 Euro für das Jahr 2021 vor (nach 3,50 Euro im Jahr 2021 für 2020). Diese Dividende fließt über den Terminpreis der Aktie in das Pricing aller Zertifikate mit festen Fälligkeiten ein, die nach dem Dividenden-Ex-Tag liegen.