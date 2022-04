Ungewissheit lässt Kurse purzeln – aber Costco läuft einfach…

Inzwischen stellt sich die Situation anders da. Corona bestimmt noch immer unser Leben, wie man an dem kategorischen Lockdown in Shanghai sieht, aber das Virus verliert seinen Schrecken. Zumindest in der Wahrnehmung. Denn die Menschen haben sich an seine Gegenwart und die mit ihm verbundene Gefahr gewöhnt, die Schlagzeilen bestimmen längst andere Themen.

Die Preise steigen auf breiter Front, es gibt weiterhin Störungen bei den globalen Lieferketten und die Notenbanken ändern die Richtung. Sie reduzieren ihre Anleihekäufe und werden demnächst damit beginnen, ihre enorm aufgeblähten Bilanzen zu schrumpfen. Und sie erhöhen die Leitzinsen.

All diese Vorgänge wurden im Verlauf des Jahres 2021 eingepreist. Es sind bekannte Entwicklungen und die Märkte hatten lange Zeit, sich auf sie vorzubereiten. Treten die Ereignisse dann wirklich ein, ist die Verunsicherung an den Börsen daher nur von kurzer Dauer. Meistens geht sie schnell zur Tagesordnung über.

Doch dann... marschierte Putin in die Ukraine ein. Und änderte alles. Denn die Entwicklungen, an die sich alle so lange gewöhnt hatten, wurden mit einem Mal zur Ungewissheit. Ungewiss in der Gestalt, als dass sich ihre Wirkung nun nicht mehr so leicht prognostizieren lässt. Denn die Sanktionen des Westens gegen Russland und die russischen Gegenmaßnahmen senden Schockwellen durch die globalen Wirtschaftsbeziehungen.

Ihre Auswirkungen sind noch gar nicht abzusehen, zumal der Krieg in der Ukraine auch anders verläuft, als alle es erwartet haben. Anstatt eines schnellen Sieges der Russen hat sich die russische Armee als bemerkenswert ineffizient erwiesen. Klar, sie hat ein gewaltiges Zerstörungs-Potenzial, aber die Ukrainer haben den Vormarsch gestoppt und beide Seiten befinden sich in einem Abnutzungskrieg. Und Russland bekommt kaum noch Reserven, während die Ukraine aus dem Westen massiv unterstützt wird. Mit allem, nur nicht mit Truppen.

Und die Ungewissheit findet neue Nahrung. Es ist kaum abschätzbar, was Putin noch alles an Schrecklichem einfallen wird. Nicht einmal sein Ziel ist wirklich klar. Fest steht hingegen, dass Putin und Russland zu Ausgestoßenen der (westlichen) Welt geworden sind und somit die bisherige und seit mehr als 30 Jahren gültige Weltordnung keinen Bestand mehr hat. Russland gegen den Westen, das ist in Europa die neue (und auch alte) Lage. Doch wie sieht es mit der Rolle Chinas aus? Und der Indiens?