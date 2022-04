Wir erleben ähnlich wie in den 1970er-Jahren eine Energiekrise und eine galoppierende Inflation - der Unterschied aber ist, dass unser Wohlstandsniveau seitdem deutlich gestiegen ist. Und was machen die Wohlstandskinder? Verzichten auf Fleisch, sehen sich als Vertreter der letzten Generation, fordern den sofortigen Ausstieg aus fossilen Energien - aber gehen gleichzeitig davon aus, dass der von ihren Eltern und Großeltern erwirtschaftete Wohlstand schon irgendwie da bleiben wird, wenn hier die Lichter ausgehen. Als Wohlstandskinder verstehen sie offensichtlich nicht, dass Inflation und Energiekrise jetzt schon viele weniger privilegierte Menschen in Existenznöte bringen - es daher ist eine Form von apokalyptisch aufgeladenem Egoismus..

Hinweis aus Video: Klimaaktivisten: Ab nächste Woche werden deutsche Öl- und Gas-Pipelines abgedreht

Das Video "Inflation, Energiekrise - und die Wohlstandskinder!" sehen Sie hier..