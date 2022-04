Aktienmärkte trotz anhaltender Probleme relativ stabil

Auch der Lockdown in großen Teilen Chinas blieb ein Thema. In der letzten Börse-Intern-Ausgabe vor der Oster-Pause war dazu noch Folgendes zu lesen: „Sollte alleine der Lockdown in Shanghai, der mit 26 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Stadt des Landes (siehe dazu auch Börse-Intern vom 31. März), den ganzen April über andauern, dürfte er die Wirtschaftsleistung der Region um 6 % drücken, so die Chefvolkswirtin der ING für den Großraum China, Iris Pang. Das wiederum dürfte das Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2 % schmälern.“ Und derartige Bremsspuren zeichnen sich auch in den jüngsten Konjunkturdaten bereits ab.

Nach einer Woche und einem verlängerten Oster-Wochenende sind wir wieder zurück aus der kurzen Pause. Und leider sind es immer noch die gleichen Themen, welche die Börsen beschäftigen, allen voran natürlich der dramatische Krieg in der Ukraine. Berichten zufolge hat eine neue Offensive Russlands begonnen. Der Krieg gehe damit in „eine zweite Phase“, heißt es, womit ein Ende nicht absehbar ist.

Zwar wuchs die Wirtschaft in China im ersten Quartal 2022 überraschend stark, allerdings ging der Einzelhandelsumsatz im März doppelt so stark zurück wie erwartet und die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Konkret legte das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März um 4,8 % zum Vorjahreszeitraum zu, wie das nationale Statistikamt in Peking am Montag mitteilte. Damit wurde sowohl das Plus vom vierten Quartal 2021 von 4,0 % als auch die Ökonomen-Prognose von 4,4 % übertroffen.

Der Einzelhandelsumsatz gab im März um 3,5 % nach. Analysten hatten mit einem Rückgang von 1,6 % gerechnet hatten, nachdem die Umsätze im Januar und Februar noch um insgesamt 6,7 % gestiegen waren.

Die Arbeitslosigkeit stieg auf 5,8 %.

Außerdem brachen die Hausverkäufe im März um mehr als ein Viertel ein. Das war der größte Rückgang seit dem Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020. Und diese Entwicklung ist auch ein Ergebnis der Krise um den hochverschuldeten Immobilienkonzern Evergrande.

Spekulationen auf schnelle Zinsanhebungen

Ebenso gehen die Spekulationen über raschere US-Zinserhöhungen weiter, die jüngst wieder angeheizt wurden. Fed-Mitglied James Bullard plädierte zu Wochenbeginn erneut für eine Anhebung der US-Zinsen auf 3,5 % bis zum Jahresende, um die hohe Inflation auszubremsen. Die Wirtschaft könnte dies wohl verkraften. Denn aus Sicht von Bullard werde der Krieg in der Ukraine zwar einen deutlichen Einfluss auf die Wirtschaft in Europa haben, die Auswirkungen auf die in Nordamerika blieben aber wohl begrenzt. Die US-Wirtschaft werde nicht in eine Rezession rutschen und die Arbeitslosenquote wahrscheinlich auf unter 3 % sinken.