Inflation bringt viele Menschen in eine Situation, wie bei Fröschen in einem langsam sich erhitzenden Teich: man merkt es zunächst nicht wirklich, dann plötzlich erkennt man den Ernst der Lage - aber es ist schon zu spät! Die Vermögenspreis-Inflation, also die in Sachgütern erkennbare Geldentwertung (Immobilienpreise, Aktienmärkte) war schon lange sichtbar - aber nun merken es viele Menschen umso stärker und direkter in der Praxis, wenn sie ihre Gasrechnung bekommen oder tanken. Ein Ende der Inflation ist nicht absehbar: frisch veröffentlichte Daten aus Deutschland zeigen einen Anstieg der Erzeugerpreise im März (also erstmals mit Ukraine-Krieg) um knapp 31% - das sind die Kosten der Unternehmen, die sie an die Konsumenten weiter geben werden. Aber Hauptsache die EZB wird im dritten Quartal ihre Anleihekäufe beenden als aktiev Maßnahme gegen die Teuerung..