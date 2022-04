EUR/USD - Neue Short-Chance?

Die Erholung sollte im Bereich der ehemaligen Unterstützung die nun zum Widerstand gedreht ist oder leicht darüber am 10er-EMA bei 1,084 Dollar auslaufen. In diesem Bereich bietet sich eine neue Short-Position an. Der übergeordnete Abwärtstrend ist klar intakt.

