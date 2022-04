Nachdem die Aktie bei 179,10 US-Dollar im November letzten Jahres ihr vorläufiges Jahreshoch etabliert hatte, ging das Papier in den Sturzflug über und setzte bis Mitte März auf 116,75 US-Dollar zurück. Für Kopfzerbrechen bereitet jedoch der Kursverlauf seit Dezember 2020, der sich zunehmend in Form einer SKS-Formation präsentiert. Derzeit laufen Vorbereitungen auf die Ausbildung der rechten Schulter, womit kurzfristig weitere Gewinne einkalkuliert werden dürfen. Anschließend aber könnte die Nackenlinie verlaufende um 125,44 US-Dollar erneut in den Fokus rücken und bei Unterschreiten per Wochenschlusskursbasis das favorisierte Verkaufssignal aktivieren.

Berichtssaison gibt derzeit Auftrieb

Wie hart die wirtschaftlichen Einschläge durch die aktuellen Umstände noch ausfallen, wird sich erst im zweiten Halbjahr zeigen, kurzfristig könnte die Nike-Aktie in den Bereich um 142,02 und darüber 147,95 US-Dollar und somit den laufenden Abwärtstrend zulegen. Kommt es im Anschluss zu einem Rückfall unter 125,44 US-Dollar, würde die SKS-Formation sehr wahrscheinlich aktiviert werden und Abschläge auf 100,00 US-Dollar forcieren. Um die Chance eines Anstiegs in den Bereich der Vorgängerhochs aus dem abgelaufenen Jahr zu erhalten, müsste Nike dagegen mindestens über 150,00 US-Dollar zulegen.