US-Aktien verzeichneten in der vergangenen Woche bis zum 13. April Abflüsse in Höhe von 15,5 Milliarden US-Dollar. Das ist die höchste Summe seit Dezember 2021. Auch europäische Aktien verzeichneten die neunte Woche in Folge Abflüsse. So berichtet es Bloomberg und beruft sich dabei auf Analysten der Bank of America und Daten von EPFR Global.

Laut den BofA-Analysten um Chefstratege Michael Hartnett beherrscht die Sorge vor einer Rezession die Märkte: "Jeder fürchtet sie", schrieb er in einer Mitteilung an die Kunden. Die Preise für Lebensmittel und Energie schnellen in die Höhe. Die steigende Inflation könne einen Schock für die Wirtschaft auslösen: Während sich der "Inflationsschock" verschlimmere, beginne gleichzeitig der "Zinsschock". Der "Rezessionsschock" komme noch.