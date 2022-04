Ukraine-Krieg und Inflation sind für die Münchener kein Problem. Seit dem 7. März kletterte die Aktie um 50 auf aktuell 176,35 Euro. Wacker produziert Polysilicium für die Solarindustrie und die Halbleiterproduktion. Außerdem ist der Familienkonzern Weltmarktführer bei Polymeren, die ein wichtiges Vorprodukt am Bau sind. Die Bindemittel, die zum Beispiel dafür sorgen, daß Fliesen nicht von der Wand fallen, sind wichtige Vorprodukte am boomenden Bau. Last but not least sieht Wacker Chemie in der Biotechnologie ein wichtiges Geschäftsfeld mit viel Zukunftsphantasie. Ein großer Trend in der Pharmaindustrie sind Biopharmazeutika. Der Spezialchemiekonzern, der im letzten Jahr gleich dreimal die Prognosen erhöhte, gibt weiter Gas. Bis 2030 sollen die Erlöse um mehr als 50% auf über 10 Milliarden steigen. Im vergangenen Jahr gingen 6,2 Milliarden Euro durch die Bücher. Nach den Planungen sollen die Umsätze jährlich zwischen 6 und 10% steigen. Die Gewinnmarge (Ebitda) soll in dem Prognosezeitraum über 20% erreichen, im letzten Jahr war die operative Marge auf traumhafte 24,8% geklettert. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Vorstandschef Christian Hartel Erlöse in Höhe von rund 7 Milliarden Euro in Aussicht, das Ebitda soll zwischen 17 und 21% landen. Dem Unternehmen kamen zuletzt ein steigender Absatz und Einsparungen zu gute. Die höheren Preise für Rohstoffe und Energie konnten damit mehr als ausgeglichen werden. Um die Ziele auch erreichen zu können, geht CEO Hartel in die Investitionsoffensive. Bei den Chemiesparten Silikone und Polymere ist eine Verdoppelung der Investitionen auf mehr als 400 Millionen geplant. Dabei sind auch Zukäufe möglich. Insbesondere gilt das für das Zukunftsgeschäftsfeld Biosolutions, wo mehr als 80 Millionen investiert werden sollen. Für die Polysilicium-sparte sind jährlich Investitionen von 100 Millionen geplant. Vor allem um den hohen Bedarf der Halbleiterin-dustrie zu decken, aber auch aus der Solarindustrie wird angesichts des Ausbaus der Erneuerbaren Energien die Nachfrage stark steigen. Auch das Geschäftsfeld Polysilicium für die Halbleiterindustrie möchte Hartel ausbauen. Bereits jetzt ist man Weltmarktführer, jeder zweite Computerchip, der auf der Welt produziert wird, enthält Polysilicium aus dem Hause Wacker! Die Bilanz ist stark und das Unternehmen nahezu schuldenfrei. Den Preisanstieg der Rohstoffe sieht der Vorstand ganz entspannt. In der aktuellen Produktion werden Rohstoffe eingesetzt, deren Preise lange im Voraus festgelegt wurde. Wenn es Brei regnet, muß man den Löffel hinhalten: Wacker Chemie schüttet in diesem Jahr eine auf 8 Euro vervierfachte Dividende aus. Ausschüttungsrendite 4,5%. Marktkapitalisierung 8,8 Milliarden. Das KGV (2022) nur rund 10. Beachten Sie aber, das Geschäft ist zyklisch. Da ist ein Abschlag angebracht. Fazit: Das Familienunternehmen ist gut aufgestellt mit Geschäftsfeldern, die Megatrends bedienen. Die Aktie sollte davon profitieren.