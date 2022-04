First Tin (WKN A3CWWW / Symbol 1SN) will Zinnvorkommen in Deutschland (Sachsen) und Australien erschließen - und zwar nachhaltig.

Dazu hat das Unternehmen gerade erst über den Börsengang in London - und parallel dazu ein Listing in Deutschland - 20 Millionen Pfund eingenommen. First Tin kontrolliert bereits jetzt die siebentgrößten, nicht entwickelten Zinnvorkommen weltweit und will daraus Kapital schlagen, Werte für seine Aktionäre schaffen. Wie genau, das besprachen wir mit CEO Thomas Bünger, ehemals COO bei Aurubis.