ASML ist so etwas wie der Schaufelhersteller für den globalen Halbleiter-Boom. Die Niederländer sind mit ihren Lithographiesystemen die wichtigsten Zulieferer für die Chipindustrie. Der Konzern kann sich aktuell vor Aufträgen kaum retten. Das Problem: Der Chipmangel bremst die Produktion aus. Das spiegelt sich auch in den neuesten Zahlen wider. Der Umsatz bricht im ersten Quartal um 29 Prozent ein, der Gewinn je Aktie liegt nur noch bei 1,73 Euro nach 4,39 Euro im Vorjahr. Dem gegenüber steht ein dickes Plus von 47 Prozent bei den Auftragseingängen.

Auch die derzeitigen Engpässe ändern nichts am positiven Gesamturteil des Analysten: "ASML ist unseres Erachtens langfristig einer der größten Profiteure des Chipmangels und sollte in den nächsten Jahren von den zahlreichen privaten und staatlichen Initiativen zum Auf- bzw. Ausbau von Produktionskapazitäten begünstigt werden. Wir bekräftigen deshalb unser 'Kaufen'-Votum."

Das Unternehmen "nimmt in der leistungsstarken extremen Ultraviolett-Technologie (EUV Belichtungstechnologie) eine Monopolstellung mit entsprechender Preissetzungsmacht ein. Positiv werten wir zudem die Verdoppelung der Dividende", so Wermann weiter.

Am Mittwoch legt die Aktie über fünf Prozent zu und notiert aktuell bei rund 592 Euro. Bis zum Kursziel der DZ-Bank von 750 Euro bleibt also noch Luft nach oben.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion