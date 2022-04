Der Ausstieg des US-Investor Capital Group bei der Deutschen Bank hatte vergangene Woche auch zu einem Kursrutsch bei der Commerzbank geführt. Der kalifornische Vermögensverwalter Capital Group hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank fast vollständig verkauft. Der Fondsriese bestätigte in einer Pflichtmitteilung am Donnerstag, seine Beteiligung an Deutschlands größter Bank von 5,2 auf 0,01 Prozent reduziert zu haben. Damit ist endgültig klar, dass es sich bei dem Investor, der in der Nacht zum Dienstag, den 12. April Aktienpakete von jeweils mehr als fünf Prozent an der Deutschen Bank und der Commerzbank für 1,75 Milliarden Euro auf den Markt geworfen hatte, wie vermutet um die Capital Group handelt. Eine Stimmrechtsmitteilung der Capital Group zur Commerzbank liegt bisher noch nicht vor.

Zum Chart

Die Seitwärtskonsolidierung im Zeitraum Dezember 2020 bis Ende September 2021 wurde durch einen steilen Aufwärtstrend abgelöst, der parallel zum russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar gebrochen wurde. Die Abverkaufswelle der Commerzbank-Aktie war kurz, erreichte aber ein Ausmaß von rund 42 Prozent. Es folgte ein Rebound beginnend vom Tief am 8. März bei 5,44 Euro bis zum partiellen Hoch bei 7,73 Euro am 29. März. Vor dem Ausstieg der Capital Group in der Nacht zum 12. April war eine Bodenbildung rund um das Level bei 6,89 Euro im Gange. In den letzten 3 Handelstagen tendierte die Kursentwicklung wieder in Richtung des Niveaus bei 6,89 Euro. Materialisieren sich die Gewinnprognosen bis in das Jahr 2024 - hier wird auf Basis 2021 eine Gewinnsteigerung um 496 Prozent erwartet – so würde das erwartete KGV 2024 aktuell bei 4,91 liegen. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank vor Quartalszahlen von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.