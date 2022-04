Das hohe Tempo der Fed wird bereits zum Problem

Dies ist wieder ein neuer Rekordwert seit Beginn der Erhebung dieser Daten im Jahr 1949. Im Februar hatte die Rate bei 25,9 % gelegen, was ebenfalls schon ein Rekordanstieg war (siehe auch Börse-Intern vom 25. März).

Eigentlich ist dies keine besondere Erwähnung mehr wert. Denn die Anleger reagieren kaum noch auf Preisdaten, weil das Thema Inflation und in diesem Zusammenhang die geldpolitische Wende schon hinreichend diskutiert wurden. Warum erwähne ich sie also dennoch? Weil ich damit einen Bogen zu wichtigen kritischen Entwicklungen spannen möchte. Und diese finden aktuell vor allem auf den Devisenmärkten statt.

Hohe Energiepreise bescheren der Euro-Zone ein Handelsbilanzdefizit

Aber auf dem Weg zu den dortigen Problemen komme ich zunächst über den Rekord-Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland, die weiterhin durch die gestiegenen Energiepreise getrieben werden, zur Handelsbilanz der Euro-Zone. Hier haben die hohen Energie- und damit die explodierenden Erzeugerpreise im Februar (+31,4 % zum Vorjahr, siehe Börse-Intern vom 6. April) bereits den vierten Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit verursacht. Das ist deshalb besonders, weil die exportstarke Euro-Zone nur selten Handelsbilanzdefizite verbucht. Zuletzt hatte es 2011 mehrere Monate in Folge ein Minus gegeben. Nun haben die hohen Energiepreise erneut dafür gesorgt, dass der Wert aller importierten Güter den Wert der Exporte übertraf.

Konkret legten die Importe im Februar um 38,8 % auf mehr als 223 Milliarden Euro zu, während die Exporte lediglich um 17,0 % auf knapp 216 Milliarden Euro wuchsen. Dadurch überstieg die Wareneinfuhr die Exporte um 7,6 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat gestern bekanntgab.

Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte die Euro-Zone im Außenhandel noch einen Überschuss von 23,6 Milliarden Euro erzielt.

Auswirkungen auf den Euro-Wechselkurs

Ein Defizit in der Handelsbilanz hat direkte Auswirkungen auf die Wechselkurse. Denn die Eurozone bezahlt zum Beispiel US-Waren mit Dollar. Dazu müssen Euro in US-Dollar getauscht werden. Auf den Devisenmärkten steigt damit das Angebot an Euro und die Nachfrage nach Dollar. Das führt zu einer Abwertung des Euros und einer Aufwertung des Dollars. Genau dies lässt sich aktuell beobachten (siehe folgender Chart des EUR/USD). Denn der Euro hat zum Dollar am Donnerstag vergangener Woche ein neues Korrekturtief markiert. Und die Abwärtsbewegung hält schon viele Monate an. Interessant: Der EUR/USD markierte Anfang 2021 ein Hoch. Die Verschlechterung der Handelsbilanz seit dem Jahreswechsel 2020/2021 (siehe Grafik oben) und die Abwärtstendenz des EUR/USD (siehe folgende EUR/USD-Charts) gehen also Hand in Hand.