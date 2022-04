Wir leben nach langen Jahren der Deflation nun in einem Jahrzehnt der Inflation (ähnlich wie in den 1970er-Jahren) mit dauerhaft hohen Preisen (vor allem für Energie) - welche Aktien sind in diesem Umfeld ein Kauf, welche ein Verkauf? Man könnte es auf diese Formel bringen: die hohe Inflation zwingt viele Menschen, den Gürtel enger zu schnallen - sie werden daher auf das verzichten, was verzichtbar ist. Dementsprechend ist es eine wahrscheinlich aussichtsreiche Strategie, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die Dinge herstellen, die die Menschen zwingend brauchen (Nahrung etc., Consumer Staples), während man diejenigen Aktien verkaufen sollte, die Dinge herstellen oder Dienstleistungen anbieten, die man nicht zwingend braucht (Consumer Discretionary)!

