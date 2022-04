Trotz des 45-prozentigen Kurseinbruchs zwischen dem 30.11.21 von 631,60 Euro auf bis zu 345,70 Euro (9.3.22) entwickelte sich die Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius (ISIN:DE0007165631) im Langfristvergleich hervorragend. Immerhin konnten Anleger in den vergangenen drei Jahren einen Kursgewinn von 150 Prozent für sich verbuchen. Auf die positiven Zahlen für das erste Quartal 2022 und der Bestätigung für den Ausblick für das laufende Jahr reagierte die Aktie im frühen Handel des 21.4.22 mit einem Freudensprung und überwand sogar wieder die Marke von 400 Euro.

Kann die Sartorius Vz.-Aktie, die in den neuesten Analysen von Experten mit Kurszielen von bis zu sich 490 Euro (Berenberg Bank) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 29.3.22 bei 425 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 400 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis 400 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFM14B2, wurde beim Sartorius-Aktienkurs von 400,50 Euro mit 2,51 – 2,61 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 425 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,30 Euro (+26 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 365,895 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 365,895 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH8X3H5, wurde beim Sartorius-Kurs von 400,50 Euro mit 3,83 – 3,93 Euro taxiert.

Wenn die Sartorius-Aktie in nächster Zeit auf 425 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,91 Euro (+50 Prozent) erhöhen – sofern die Sartorius-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 354,279 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 354,279 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000PD3E849, wurde beim Sartorius-Kurs von 400,50 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 425 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,70 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.