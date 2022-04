DAX dehnt Erholung aus

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Anfang Juni aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Im Wochenchart zeigt sich die Lage trotz der aktuellen Erholung unverändert bearish. Der DAX dürfte in naher Zukunft aus der Ichimoku-Wolke nach unten ausbrechen und damit ein weiteres Schwächesignal generieren. Ein Ausbruch nach unten ist im DAX daher aktuell weiterhin wahrscheinlicher, als ein erneuter langfristiger Kursanstieg.

Und damit leicht über dem 50er-EMA sowie direkt am Widerstand bei 14.500 Punkten. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension. Möglicherweise dreht der DAX in diesem Bereich wieder nach unten ab und setzt den Abwärtstrend weiter fort.

