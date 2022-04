"Eine unserer Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit ist es, sofort zu handeln, wenn wir neue Informationen über eine Investition entdecken, die nicht mit unserer ursprünglichen These übereinstimmen. Deshalb haben wir das hier getan", sagte Ackman laut CNBC .

Der Gründer und CEO vom Pershing Square, Bill Ackman, hatte laut CNBC die Netflix-Anteile erst vor drei Monaten erworben. Anlass für den raschen Abverkauf: Netflix verkündete den ersten Abonnentenverlust in mehr als einem Jahrzehnt und prognostizierte für das zweite Quartal einen weiteren Verlust von zwei Millionen zahlenden Abonnenten.

Und weiter heißt es von Ackman: "Aufgrund der hohen Konzentration unseres Portfolios benötigen wir ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit bei den Unternehmen, in die wir investieren. Obwohl das Geschäft von Netflix grundsätzlich einfach zu verstehen ist, haben wir angesichts der jüngsten Ereignisse das Vertrauen in unsere Fähigkeit verloren, die Zukunftsaussichten des Unternehmens mit ausreichender Sicherheit vorherzusagen ."

Pershing Square-Fonds müssen jetzt Verluste einstecken. Nach der fehlgeschlagenen Netflix-Investition verringere sich die Rendite der Hedgefonds seit Jahresbeginn um vier Prozentpunkte, sagte Ackman laut CNBC .

Anlässlich der ernüchternden Zahlen stürzten Netflix-Aktien am Mittwoch, den 20.April 2022 um etwa 35 Prozent ab. Als Folge sank die Marktkapitalisierung des Streaming-Anbieters um mehr als 50 Milliarden US-Dollar.

Aktuell notiert die Netflix-Aktie weiterhin im roten Bereich und verlor zu Beginn des Handelstages mehr als einen Prozentpunkt. Der Kurs steht am Vormittag bei 205 Euro.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion