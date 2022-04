(PLX AI) – Alaska Air Q1 adjusted net income USD -167 million vs. estimate USD -202 million.Q1 net income USD -143 millionSays on course to deliver 6% to 9% adjusted pre-tax margins in 2022Sees Q2 passenger load factor 85-88%

Alaska Air Q1 Loss Lower Than Expected; Says on Track for FY Targets

