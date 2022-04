Analyse Green Energy: Diese Perle erwacht gerade erst

Unsere heutige Empfehlung profitiert gleich in mehrfacher Hinsicht von den aktuellen Verhältnissen. Die explodierenden Preise bei Rohstoffen und Energie befördern dieses Unternehmen von der grauen Maus zum aufstrebenden Player im Sektor Nachhaltigkeit. Eine Blaupause dazu gibt es bereits und die hat es in sich. Lesen Sie die Details in unserer Analyse.