Sommernacht_2: Das erste Quartal war super. Das war nicht anders zu erwarten. Richtig spannend wird es erst im zweiten Quartal: Der lange Lockdown in Shanghai sowie die Anläufe in Grünheide und Texas werden sicherlich Geld kosten. Das wäre prinzipiell okay und erklärbar, aber warum die Fabriken den Rest des Jahres trotz angeblicher Nachfrage bis zum Jupiter und angeblich ähnlich langen Lieferzeiten nicht ausgelastet sein sollen, kann wohl nur der Techno-King höchstpersönlich erklären. Dieser Satz macht mir wenig Hoffnung für das zweite Quartal und den Rest des Jahres: Tesla says factories likely to continue to run below capacity through rest of 2022.