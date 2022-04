Im derzeitigen Marktumfeld wird das Auffinden "guter" Aktien zu einem immer schwierigeren Unterfangen. Denn die Luft wird rauer an den Börsen. Der Krieg in der Ukraine sowie die Sanktionen des Westens gegen Russland belasten den internationalen Handel und die Versorgung der Wirtschaft mit Rohstoffen und Grundprodukten. Die steigende Inflation erfordert das Eingreifen der Notenbanker: Die Zinsen steigen, Kreditkosten verteuern sich. Vor diesem Hintergrund bleibt die Lage an den Aktienmärkten herausfordernder als in den letzten Jahren.