Damit endet allerdings auch bald die bisherige Auswertbarkeit der Dow-Aktie, sobald die Verlaufshochs aus 2021 bei 71,38 US-Dollar erreicht werden. Zwar wäre eine anschließende Aufwärtsbewegung möglich, allerdings sollten hierzu eindeutige Wochenschlusskurse darüber abgewartet werden. Ein Indiz hierfür liefert kurzfristig die Rallyebeschleunigung seit dem Test der Unterstützung von rund 60,00 US-Dollar. Schaden dürfte es allerdings nicht, jetzt einige Gewinne zu realisieren.

In Rallyebeschleunigung

Da die zuletzt vorgestellte Long-Idee nur bis an die Verlaufshochs aus 2021 heranreichte, sollten nun Gewinne realisiert werden. Ein Wochenschlusskurs oberhalb der Hochs aus dem abgelaufenen Jahr könnte infolgedessen Aufwärtspotenzial an das 161,8 % Fibonacci-Retracement um 83,31 US-Dollar freisetzen. Trotzdem sollte man an der Marke von 71,38 US-Dollar zwingend mit einem Pullback rechnen, dieser konnte zurück auf die zuvor überwundene Trendlinie um 67,25 US-Dollar abwärtsreichen. Das Niveau könnte anschließend als Sprungbrett für neuerliche Rekordstände genutzt werden.