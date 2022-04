S&P 500 erreicht 4.500 Punkte

Die Short-Position wurde eröffnet und ist weiterhin im Rennen. Der S&P 500 könnte nun am Widerstand bei 4.500 Punkten nach unten abprallen und dann zunächst Kurs auf den 10er-EMA nehmen. Darunter wäre dann mit einem Rücklauf bis 4.390 Punkten zu rechnen.

Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich eine neue Short-Position an, die leicht über dem heutigen Tageshoch abgesichert werden könnte. Das Kursziel wäre zunächst im Bereich von 4.400 Punkten, langfristig im Bereich von 4.100 Punkten an der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart zu sehen."

