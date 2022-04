Fazit:

Um nicht ins fallende Messer bei UA zu greifen, sollten vorzugsweise nur kleinere Handelspositionen eingegangen werden. Aus dem Stand heraus ergibt sich auf kurzfristiger Basis Aufwärtspotenzial zunächst an die Novemberhochs bei 54,52 und darüber an rund 60,00 US-Dollar. Eine überschießende Welle könnte sogar an 63,70 US-Dollar heranreichen. Durch ein Investment über das Turbo Long Zertifikat WKN MD0ATQ ausgestattet mit einem Hebel von 3,0 ließe sich hierbei eine maximale Renditechance von 65 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge dann bei 2,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, zeitgleich aber auch das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 45,90 US-Dollar nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,03 Euro ableiten.