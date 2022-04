Nach den Zahlen von Tesla war vor allem der Nasdaq (auf Future-Basis) mit deutlichen Gewinnen gestartet - aber dann stiegen die (Kapitalmarkt-)Zinsen wieder deutlich an, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt nur noch knapp unter 3%. Trotz der Anstiege von Nasdaq & Co in den letzten Tagen fehlt weiter die Markt-Breite, das Verhältnis von 52-Wochenhochs zu 52-Wochentiefs der US-Aktien passt nicht zu einer wirklich nachhaltigen Rally. Wahrscheinlich ist, dass die US-Notenbank Fed bei der Bekämpfung der Inflation die Zinsen so weit anhebt, dass "etwas bricht" - und sie erst dann wieder umsteuert mit Rücksicht auf die US-Wirtschaft und die Aktienmärkte. Daher ist die Fed vorerst weiter der "Feind" für die Wall Street..