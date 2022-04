(PLX AI) – SAP Q1 revenue EUR 7,077 million vs. estimate EUR 6,870 million.Q1 EBIT EUR 1,053 millionQ1 adjusted EBIT EUR 1,677 million vs. estimate EUR 1,740 million

SAP Q1 Revenue Better Than Expected, but Adj. EBIT Below; Guidance Unchanged

